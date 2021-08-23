Подготовка Орла к отопительному сезону идет с опозданием

Город может не получить паспорт готовности.
Орловская область опаздывает при подготовке к отопительному сезону, сообщает «Орелтаймс». Замглавы области по инфраструктуре Игорь Тиньков заявил о «низких показателях подготовки к зимнему периоду».
Ситуация настолько серьезна, что город может даже не получить паспорт готовности. Сегодня прозвучала информация о том, что готовность школ составляет всего 30%
А изношенные тепловые сети заменены всего на 20% по сравнению с планом. По словам мэра Парахина, это произошло из-за того, что «Орелтеплоэнерго» направили на подготовку котельных часть денег, предназначенных для замены сетей.
Данный факт не понравился губернатору области Клычкову. Он потребовал разобраться в этой ситуации.
ИА «Орелград».