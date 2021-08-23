В Орловской области женщину обманули по телефону на 420 тысяч рублей

Потерпевшая сама перевела мошенникам свои деньги.

Жительница Мценского района Орловской области стала жертвой телефонных мошенников и перевела им 420 тысяч рублей. Она стала жертвой распространенной преступной схемы.

Ей позвонили якобы «работники банка» и сказали, что некие злоумышленники пытаюсь украсть деньги с ее счета, а также оформить на нее кредит. Застав 61-летнюю женщину врасплох, они начали давать инструкции по срочному спасению своих средств.

Следуя телефонным указаниям, потерпевшая совершила более 20 операций на общую сумму 420 тысяч рублей. Она обналичила деньги, взяла два кредита и перевела деньги на несколько номеров телефона (через банкомат).

Уголовное дело возбуждено, и ведутся оперативно-розыскные мероприятия, но лучшее противодействие мошенникам – это осторожность и благоразумие граждан, напомнили в полиции.

Пресс-служба УМВД напомнила орловчанам о том, что настоящие сотрудники банков никогда не спрашивают по телефону личные данные своих клиентов и не требуют перевести сбережения на «безопасный счет». Также нужно внимательнее относиться к номеру телефона, с которого поступил звонок. Сотрудникам банка можно доверять если они звонят с официальных номеров своих учреждений. Нет никакой необходимости разговаривать с незнакомыми людьми, которые звонят с номеров 8-495, 8-499, 8-800 и прочих.

ИА «Орелград».