Возбуждено уголовное дело после гибели мотоциклиста под Орлом

Пассажирка предполагаемого виновника госпитализирована.

По факту гибели мотоциклиста возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД. Трагедия случилась в субботу, 21 августа, в 10.27. 22-летний водитель «Форд Фокус», поворачивая налево, не уступил дорогу и сбил мотоцикл «Хонда VFR1200F».

31-летней водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой помощи. 22-летний предполагаемый виновник ДТП получил травмы, но был отпущен. А вот его пассажиру, 19-летней девушке, потребовалась госпитализация.

ДТП произошло под Орлом, на федеральной автомобильной дороге М-2 «Крым».

ИА «Орелград».