Фиктивно зарегистрированную иностранку решили из Орла не выдворять

Гражданка Таджикистана осталась в России благодаря антикоронавирусным мерам.

Как сообщает Новодеревеньковский районный суд, иностранка получила административное наказание за то, что не выехала из Российской Федерации по истечении срока действия визы. Речь идет о гражданке Республики Таджикистан, которая еще в 2019 году получила вид на жительство в России. Тогда же она обратилась к местной жительнице и уговорила поставить ее на учет.

Речь идет о фиктивной регистрации. Орловчанка «прописала» иностранку у себя дома, однако та по данному адресу никогда не проживала, да и изначально не собиралась проживать. Недавно афера была раскрыта, на местную жительницу завели уголовное дело, а гражданку Таджикистана сняли с регистрационного учета. Тем самым она автоматически утратила свой и без того сомнительный правовой статус.

На нее завели административное дело, поскольку регистрации у нее не осталось. Не оказалось у нее и документов, подтверждающие право на пребывание или проживание в Российской Федерации. Суд признал ее виновной, но при назначении административного наказания учел характер правонарушения, личность виновной и ее имущественное положение. Женщина была наказана небольшим штрафом без выдворения за пределы нашей страны.

Дело в том, что в июне 2021 года президент Владимир Путин издал указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Иностранцы, не успевшие выехать, получили право до 30 сентября 2021 года обратиться в компетентные органы и урегулировать свой статус.

ИА «Орелград».