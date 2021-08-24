Губернатор Клычков привел личный пример эффективности вакцинирования

Это произошло во время прямого эфира в сетевых аккаунтах.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился личным опытом, который свидетельствует о том, что вакцина против COVID-19 работает.

В прямом эфире в соцсетях он рассказал, что по работе ему пришлось общаться с человеком, у которого есть коронавирус. Узнав об этом, губернатор решил сдать повторный тест и убедился в том, что заражения не произошло.

Губернатор заявил, что как и другие люди, раньше он анализировал информацию о возможной опасности прививок. Но сейчас он уверен в необходимости вакцинации, ее безопасности и эффективности.

«Я на своем личном примере могу сказать, что это помогает. Видите – сижу живой и на работу хожу регулярно» — резюмировал губернатор.

Также он посоветовал вакцинироваться в ТЦ «ГРИНН». По его информации, там процедуру проходят порядка 18-20 человек в день, что намного меньше, чем в поликлиниках. Андрей Клычков призвал граждан пользоваться этой возможностью.

ИА «Орелград».