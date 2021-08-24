В Мценске решили качественно улучшить здоровье горожан

Достичь поставленных целей планируется при помощи развития спорта.

Власти Мценска утвердили муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе». Основная цель: создание условий для развития физической культуры и массового спорта. Тем самым власти планируют повысить мотивацию граждан к регулярным тренировкам и ведению здорового образа жизни. Действие программы рассчитано на 2022-2024 годы, ее финансовое обеспечение составит 1,632 миллиона рублей. Вся сумма поступит из местного бюджета.

Как пишут авторы в преамбуле к программе, на сегодняшний день в городе Мценске сложилась ситуация, когда необходимо принимать меры по качественному улучшению состояния здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров молодежи (включающих неприятие вредных привычек, ведение здорового образа жизни), высокого уровня гражданственности и патриотизма.

Одним из инструментов достижения этих целей чиновники считают вовлечение в занятия физической культурой и спортом трудоспособного населения города. На сегодня в Мценске функционируют две спортивные школы, Ледовый дворец, три плавательных бассейна, три футбольных поля, 13 спортивных залов, четыре катка и тренажерный зал. Кроме того, ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, а также открыт Центр тестирования горожан на нормы ГТО.

Всего в городе Мценске культивируются 17 видов спорта, в тренировочный процесс вовлечено 1943 человека. Несмотря на это, следует из программы, «вызывают опасения и тревогу состояние здоровья населения и демографические процессы… Продолжается дальнейшее ухудшение здоровья населения за счет роста сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особую тревогу вызывает динамика заболеваемости подросткового и детского населения, ухудшение физического развитие в связи с компьютерной зависимостью». Программа способствует решению этих проблем в городе.

ИА «Орелград».