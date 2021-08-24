В Орле 82-летний дачник вместе с полицейскими взял вора с поличным

Пожилой мужчина оперативно среагировал на звонок соседки.
Орловские полицейские взяли с поличным вора, который пытался украсть металл с одной из дач. В задержании принимал участие 82-летний владелец дачи.
Ему поступил сигнал от соседки, которая засекла на участке подозрительного мужчину. Владелец дачного хозяйства позвонил в полицию и сразу же отправился проверять сохранность имущества.
Полиция тоже среагировала быстро. Выехала следственно-оперативная группа и задержала 31-летнего мужчину. Подозреваемый разбил окно и проник в дачный дом. Оттуда он выносил металлические изделия и складировал их во дворе.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину и ожидает, какая именно мера пресечения будет для него избрана.
ИА «Орелград».