В Орле 82-летний дачник вместе с полицейскими взял вора с поличным

Пожилой мужчина оперативно среагировал на звонок соседки.

Орловские полицейские взяли с поличным вора, который пытался украсть металл с одной из дач. В задержании принимал участие 82-летний владелец дачи.

Ему поступил сигнал от соседки, которая засекла на участке подозрительного мужчину. Владелец дачного хозяйства позвонил в полицию и сразу же отправился проверять сохранность имущества.

Полиция тоже среагировала быстро. Выехала следственно-оперативная группа и задержала 31-летнего мужчину. Подозреваемый разбил окно и проник в дачный дом. Оттуда он выносил металлические изделия и складировал их во дворе.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину и ожидает, какая именно мера пресечения будет для него избрана.

ИА «Орелград».