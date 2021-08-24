В Орле 82-летний дачник вместе с полицейскими взял вора с поличным

24.8.2021 | 14:06 Новости, Происшествия

Пожилой мужчина оперативно среагировал на звонок соседки.

Орловские полицейские взяли с поличным вора, который пытался украсть металл с одной из дач. В задержании принимал участие 82-летний владелец дачи.

Ему поступил сигнал от соседки, которая засекла на участке подозрительного мужчину. Владелец дачного хозяйства позвонил в полицию и сразу же отправился проверять сохранность имущества.

Полиция тоже среагировала быстро. Выехала следственно-оперативная группа и задержала 31-летнего мужчину. Подозреваемый разбил окно и проник в дачный дом. Оттуда он выносил металлические изделия и складировал их во дворе.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину и ожидает, какая именно мера пресечения будет для него избрана.

ИА «Орелград».

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Орелград. 2021 год

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