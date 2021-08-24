В Орле мастер продал отданный ему на ремонт велосипед

За содеянное мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Решение по уголовному делу вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Местный житель, который в октябре прошлого года получил шестилетний срок за преступление в сфере незаконного сбыта наркотиков, вновь предстал перед судом. На этот раз ему предъявили обвинение в присвоении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Преступление было совершено ровно год назад.

Было установлено, что к подсудимому с просьбой обратился его знакомый. Он попросил починить принадлежавший ему велосипед марки «Stels» стоимостью около 8 тысяч рублей. Мастер согласился и заявил, что на ремонт ему потребуется время. На самом деле, как выяснили следствие и суд, планы на «железного коня» у подсудимого были совсем другие. Он продал чужой велосипед ранее незнакомому ему покупателю, выдав его за свою личную собственность. Его выручка оставила 4800 рублей.

Лишь спустя месяц законный владелец имущества понял, что его обманули, и обратился в полицию. Подсудимый полностью признал свою вину и попросил о постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, что давало ему право на смягчение наказания. В результате непосредственно за присвоение чужого имущества он получил 360 часов обязательных работ. Однако путем сложения наказаний по совокупности с приговор о распространении наркотиков «мастер» получил 6 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград».