В Орловской области грабители выдали себя за коллекторов

Двое жителей региона совершили ограбление под видом «выбивания долгов».

Уголовное дело было рассмотрено в Мценске. Двое местных жителей предстали перед судом по обвинению в совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и угрозой применения насилия. Как следует из материалов дела, подсудимые в тот день пришли в гости к своему приятелю, проживающему в общежитии. Компания собралась большая. Застолье началось утром и затянулось до глубокой ночи. Преступный план созрел уже за полночь.

Кто-то из компании вдруг вспомнил, что один из жильцов этого же общежития «богат». Мол, у него в комнате имеется дорогостоящая техника. Приятели тут же решили это имущество похитить и продать. Выручки должно было хватить на «продолжение банкета». Исполнить задуманное вызвались двое подсудимых. Они разыграли целый спектакль. Один из них вломился в чужую комнату и начал запугивать хозяина.

Он требовал вернуть ему паспорт, который якобы находился у потерпевшего. Злоумышленник даже устроил импровизированный обыск. Затем в комнату ворвался его подельник, который представился коллектором. Он заявил о якобы имеющемся долге и начал угрожать расправой в случае, если потерпевший его тут же не вернет. Несчастному, например, пообещали, что его вывезут в лес и там разберутся с ним без свидетелей.

Запугав свою жертву, «коллектор» и его подельник покинули помещение, прихватив с собой технику и отобрав у парня мобильный телефон. Последний один из злоумышленников спустя несколько минут после налета подарил своей девушке. В суде грабители свою вину признали частично. Так, они отрицали факт предварительного сговора и то, что в комнату ворвались незаконно, нарушив неприкосновенность чужого жилища. С их слов выходило, что дверь в комнату была открыта, никто заходить внутрь не мешал, а свои вещи потерпевший, конечно же, отдал им добровольно. Но суд установил истину и дал грабителям по полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград».