В Орловской области прокуратура заставила чиновников заплатить за газ

24.8.2021 | 13:39 Новости, Экономика

Задолженность составляла более 2,2 млн рублей.

Администрация Глазуновского района Орловской области и подведомственные ей муниципальные учреждения оплатили долги за газ благодаря вмешательству прокуратуры.

В преддверии начала отопительного сезона вопросы погашения задолженностей за поставки газа имеют огромное значение и находятся на контроле у прокуроров. Так, прокуратура Глазуновского района не осталась в стороне от ситуации в своем районе.

Ее внимание привлекли не исполненные обязательства по муниципальным контрактам на поставки природного газа. Накопившаяся задолженность превысила 2,2 миллиона рублей и могла увеличиваться дальше. Подобный прогноз мог привести к отключению подачи энергоресурсов в социально значимые объекты.

Прокуратура вынесла представление главе местной администрации, после чего ситуация благополучно разрешилась. Долги были погашены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград».

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