Вор-неудачник из-под Орла отправился в колонию

Мужчина похитил из чужого дома банку с вином и разбил ее по пути к себе домой.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Дмитровского районного суда Орловской области, вынесенный в отношении ранее судимого местного жителя. За несколько месяцев до этого он получил условный срок за совершение кражи. Однако мужчина не воспользовался полученным шансом на исправление. А его новая кража оказалась явно неудачной. Как следует из материалов дела, мужчина у себя дома распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он решил его украсть.

Мужчина вспомнил, что дома у одного из его знакомых хранится несколько банок так называемого домашнего плодового вина. Злоумышленник тут же отправился на разведку. Ему повезло – хозяин был на работе, а его мать отправилась за продуктами в магазин. На входную дверь она набросила навесной замок, однако запирать на ключ его не стала. Подсудимый открыл замок и проник внутрь дома.

Там он в подвале на кухне нашел несколько трехлитровых стеклянных банок с вином. Взяв одну из них, злоумышленник покинул чужой дом. Однако ему не повезло. Едва он вышел во двор, как банка выскользнула у него из рук, упала на землю и разбилась. Злоумышленнику пришлось вновь влезть в чужой дом и взять вторую банку. Кроме того, со стола кухни он прихватил с собой банку рыбных консервов.

Домой злоумышленник возвращался огородами и бегом, так как услышал голос возвращавшейся домой хозяйки и испугался. Похищенное вино рецидивист распил тем же вечером со своим приятелем, закусывая похищенными консервами. А вскоре к нему пришла полиция. С учетом отмененного условного срока суд приговорил горе-воришку к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его обязали возместить причиненный преступлением материальный ущерб – владельцу вина он должен будет выплатить 1805 рублей.

ИА «Орелград».