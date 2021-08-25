Мэр Орла Парахин не будет реагировать на подозрения в финансовых преступлениях

25.8.2021 | 17:39 Новости, Экономика

Вчера мэра назвали крупнейшим «теневым владельцем» недвижимости в Орле.

Мэр Орла Юрий Парахин не будет реагировать на подозрения журналистского агентства FreeLance Bureau (FLB). «Орелград» обратился за комментариями в пресс-службу мэрии по поводу громкого журналистского расследования о коммерческой недвижимости, которая якобы принадлежит орловскому мэру.

В пресс-службе городской администрации нам объяснили, что на любые обвинения будет актуален комментарий, который Юрий Николаевич давал журналистам в мае этого года. Тогда мэр объяснял ситуацию с возбужденным против него уголовным делом «технической ошибкой» и надеялся на то, что следствие разберется в ситуации.

При этом, отдельной реакции на «слухи» ждать не следует.

ИА «Орелград».

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