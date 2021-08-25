Над Орловской областью нависла угроза экологической катастрофы

25.8.2021 | 9:42 Новости, Происшествия

Тревожная новость пришла из поселка Кромы.

Общественная организация «Граждане Орла» сообщила о возможности экологической катастрофы в Орловской области. Активисты организации получили сообщения от местных жителей поселка Кромы. Люди были обеспокоены состоянием реки Крома, которая впадает в Оку.

Над водой стоит едкий запах, а на поверхности массово плавает мертвая рыба. Возможно, был сброс какого-то предприятия. Местные жители подозревают, что это произошло в Сосковском районе.

Приехав на место, общественные активисты убедились, что беспокойство людей более чем обосновано. Находясь около реки сложно дышать. Берега усыпаны мертвой рыбой, и местные жители ее собирают. Не исключена вероятность, что кто-то может использовать отравленную рыбу с целью сбыта.

«Граждане Орла» обратились к прокурору области Малкину с просьбой срочного вмешательства в катастрофу.

ИА «Орелград».

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