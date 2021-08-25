Орловца, угрожавшего убить Владислава Числова, арестовали на 8 суток. Но не за угрозы

Между тем полиция никак не отреагировала на заявление, написанное на Михаила Родичева

Суд на 8 суток арестовал жителя Краснозоренского района Михаила Родичева, который угрожал убить координатора регионального отделения ЛДПР, учредителя «Орелграда» Владислава Числова. Об этом редакции стало известно из собственных источников, информацию также подтверждает анонимный Telegram-канал «Орел24».

При этом, по данным «Орелграда», полицию пока не заинтересовали многократные угрозы Родичева убить Числова. Его арестовали за езду без прав, совершенную еще в июне 2021 года. В 2019 году краснозоренца лишили прав за вождение в нетрезвом виде, но недавно он выложил ролик, на котором находится за рулем. Полиция отреагировала на это, и по итогам рассмотрения протокола Родичев отправился в спецприемник.

Любопытно, что хулигану, который в центре Орла сжег агитационные газеты КПРФ, дали 7 суток ареста. При этом вполне реальные угрозы под видеозапись Родичева убить Числова пока остаются без должного внимания силовиков — по данным «Орелграда», заявление координатора реготделения ЛДПР рассматривается как будто это не угроза убийством, а бытовая кража курицы с сельского подворья. В этом ключе стоит напомнить случай, прогремевший на всю Россию, когда орловская полиция по фактам угроз бездействовала, пока в Советском районе Орла не погибла Яна Савчук. Тогда, кроме ее убийцы, наказание понесла участковая Наталья Башкатова.

ИА «Орелград»