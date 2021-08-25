Под Орлом истязателя и его жертву надолго «заперли» в одном доме

25.8.2021 | 18:04 Закон и порядок, Новости

Удивительное наказание назначили мужчине, регулярно избивавшему женщину.

Приговор в отношении местного жителя был вынесен в городе Ливны. Мужчину обвинили по статьям 112 и 118 УК РФ, то есть в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшего и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Оба преступления подсудимый совершил у себя дома, в квартире, где он проживает с сожительницей. Было установлено, что мужчина неоднократно «поколачивал» женщину.

Так, в одном случае он избил ее прямо в спальне, причем сделал это дважды в течение трех часов. Сначала он по какому-то незначительному поводу ударил ее кулаком в челюсть. Затем повалил ее ударом в глаз, а когда несчастная села на кровать, подскочил к ней и нанес еще несколько ударов по голове и туловищу. В другой раз подобные истязания едва не закончились смертью потерпевшей. Мужчина, находясь в коридоре, сильно ударил «любимую», отчего она не устояла на ногах и упала назад на самодельный «пуфик», ударившись об него задней частью шеи. Согласно заключению эксперта, женщина получила компрессионный перелом позвонков, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью.

Подсудимый полностью признал вину. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний он получил 2 года и 4  месяца ограничения свободы. Отбывать срок он будет в собственной квартире, той самой, в которой избивал свою сожительницу. При таких обстоятельствах последней можно только посоветовать сменить место жительства. Осужденному на период отбывания наказания установлено несколько ограничений. Так, ему запрещено изменять место жительства или пребывания и выезжать за пределы района без согласия специализированного госоргана, осуществляющего надзор за ним. Вещественное доказательства по делу, тот самый самодельный «пуфик», суд постановил уничтожить.

ИА «Орелград».

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