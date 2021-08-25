Школы Орловской области признали одними из лучших в Черноземье

25.8.2021 | 18:32 Новости, Образование

По качеству школьного образования Орловщина заняла 37 место по стране

В Рособрнадзоре оценили качество школьного образования в Орловской области. Регион занял 37 место в РФ, что считается высоким уровнем, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Оценки школам выставляли по трём направлениям: личные результаты школьников, уровень практических знаний и эффективность управления школьным образованием. В результате регионы получили баллы. Орловская область набрала 51,7 баллов, обогнав соседей — Брянскую, Курскую и Тульскую области.

Худшими Рособрнадзор признал школы в республике Ингушетия (7,8 баллов), а лучшим школьное образование оказалось в Москве (92 балла).

ИА «Орелград»

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