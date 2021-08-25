В Орловской области бывшего полицейского будят судить за мошенничество

25.8.2021 | 11:15 Закон и порядок, Новости

Бывший дежурный пообещал водительские права за 15 тысяч.

В Залегощенском районе Орловской области бывшего сотрудника дежурной части полиции будут судить за мошенничество. Мужчина взял у местной жительницы 15 тысяч рублей за содействие в получении водительских прав.

Никаких полномочий для оказания подобных услуг он не имел, а деньгами распорядился по собственному усмотрению. Следствие собрало достаточное количество доказательств, чтобы передать дело в суд.

Оперативное сопровождение осуществлял Отдел Собственной Безопасности У МВД.

ИА «Орелград».

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования