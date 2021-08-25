В Орловской области бывшего полицейского будят судить за мошенничество

Бывший дежурный пообещал водительские права за 15 тысяч.
В Залегощенском районе Орловской области бывшего сотрудника дежурной части полиции будут судить за мошенничество. Мужчина взял у местной жительницы 15 тысяч рублей за содействие в получении водительских прав.
Никаких полномочий для оказания подобных услуг он не имел, а деньгами распорядился по собственному усмотрению. Следствие собрало достаточное количество доказательств, чтобы передать дело в суд.
Оперативное сопровождение осуществлял Отдел Собственной Безопасности У МВД.
ИА «Орелград».