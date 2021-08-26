В Орле расселят еще 60 аварийных домов

26.8.2021 | 13:02 Новости, Строительство

Это обеспечит новым жильем более 2,2 тысяч орловцев.

Еще 60 аварийных домов, в которых проживает более 2,2 тысяч жителей, можно будет расселить в новые дома, сообщил губернатор Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

Это станет возможным благодаря новой федеральной программе по расселению аварийного жилья. Губернатор Орловской области уверен, что наш регион будет включен в  программу, что позволит получить дополнительное финансирование.

Под расселение могут попасть дома, которые были официально признаны аварийными по состоянию на 1 января 2021 года.

ИА «Орелград»

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