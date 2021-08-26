«Зицпредседатель Фунт» осужден в Орле

26.8.2021 | 19:00 Закон и порядок, Новости

Орловец за вознаграждение согласился фиктивно стать бизнесменом.

Вступило в силу постановление мирового судьи Железнодорожного района, вынесшего решение по уголовному делу в отношении жителя города Орла. Последнего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, то есть он выступил «подставным» учредителем и руководителем новой компании.

Как установил суд, история началась в мае 2020 года. Некий  неустановленный следствием гражданин обратился к подсудимому и попросил его за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя ООО, как на подставное лицо. Чтобы фирму внесли в единый государственный реестр юридических лиц, требовалось оформить все официально. При этом подсудимый должен был лишь представить свои документы и заявление в налоговый орган.

На этом его миссия в фирме прекращалась. По документам он значился бы как единственный учредитель и директор, но реально компанией не управлял. Это было главное условие «неустановленного лица». Подсудимый согласился и подал в Межрайонную инспекцию ФНС требуемый пакет документов. Это было не только заявление о регистрации юрлица, но и заранее подготовленное решение о формировании уставного капитала ООО в размере 10 000 рублей, утверждении его устава и даже приказ учредителя, которым он сам себя назначал на должность директора.

В ходе следствия было установлено, что вознаграждение орловца, пошедшего по следам знаменитого зицпредседателя Фунта, составило 15 тысяч рублей. Однако молодой человек был разоблачен. Вину он сразу признал и попросил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Его приговорили к 200 часам обязательных работ.

Зицпредседатель Фунт — один из второстепенных персонажей романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Он является олицетворением профессии, известной еще с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций. Обязанностью Фунта в романе было заменить махинатора на скамье подсудимых и сесть в тюрьму. На время отсидки ему полагался двойной оклад, однако в наше время ставки явно снизились.

Фамилия «Фунт» после публикации романа стала в русской речи синонимом подставного лица. Ранее «Орелград» писал, что в этом году в Орловской области по материалам налоговиков, направленным в правоохранительные органы, возбуждено уже шесть уголовных дел по фактам образования коммерческих организаций на подставных лиц. Можно сказать, что Орловская область в текущем году обрела уже «шесть Фунтов».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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