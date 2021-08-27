Орловские заключенные активно отметили День городошного спорта

В колонии под Орлом прошли соревнования по русскому виду спорта.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, соревнования по игре в городки прошли в исправительной колонии общего режима №5, расположенной в Урицком районе. В них приняли участие осужденные. В ведомстве говорят, что игра набирает в этой среде все большую популярность. Правила являются довольно простыми, игра держит в хорошем спортивном напряжении до конца, и к тому же нет никаких ограничений по возрасту.

«Соревнования в учреждении были приурочены ко Дню городошного спорта России, который отмечается в августе, — рассказали в УФСИН. — Перед началом мероприятия участники ознакомились с правилами старинной русской игры, узнали историю городошного спорта, оборудовали спортивные площадки, нанесли соответствующую разметку. Ранее соревнования по городошному спорту прошли в колонии-поселения №3 и шаховской женской колонии».

Основная цель таких мероприятий – пропаганда здорового образа жизни и организация полезного досуга осужденных. Напомним, в мае 2021 года в рамках популяризации городков в режимных учреждениях сотрудники отделения воспитательной и социальной работы с осужденными регионального УФСИН провели рабочую встречу с председателем орловского отделения Федерации городошного спорта России Анатолием Алиповым.

В ходе беседы было принято совместное решение о проведении спортивных мероприятий в подведомственных учреждениях — мастер-классов и турниров между осужденными. Городки – это старинная русская народная спортивная игра, суть которой заключается в том, что игроки по очереди с определенных расстояний выбивают фигуры (города) метанием деревянной биты. Главная задача — затратить на выбивание 15 фигур как можно меньше бросков. Кто по итогам трех туров использовал меньше попыток, тот и победил.

ИА «Орелград»