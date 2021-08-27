Орловского предпринимателя оштрафовали за подозрительные документы

Бизнесмен задекларировал 550 тонн зерна в фантомных лабораториях.

В Орловской области по итогам проверки, проведенной сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора, за недостоверные сведения о продукции наказали очередного главу крестьянского фермерского хозяйства. В пресс-службе ведомства уточнили, что расположено это хозяйство в Новосильском районе. Его проверили на соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». В результате были вскрыты нарушения не только в процессе реализации продукции, но и при ее декларировании.

«Индивидуальный предприниматель выпустил в обращение 359,3 тонны зерна пшеницы на пищевые цели урожая 2020 года без указания в товаросопроводительных документах сведений о декларации о соответствии, что не обеспечивает прослеживаемость перемещаемой зерновой продукции», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Второе грубое нарушение требований законодательства, похоже, для фермеров Орловской области становится типичным. Инспекторы проверили декларации соответствия на две партии зерна общей массой 550 тонн. Они также тщательно изучили протоколы лабораторных испытаний, которые якобы это зерно прошло. Оказалось, что документы «выданы» так называемыми фантомными лабораториями, зарегистрированными на территории Московская область.

Вероятно, в подобных случаях подозрения вызывает уже сам тот факт, что орловские аграрии проводят испытания своего зерна далеко за границами региона. В результате «всплывают» документы, выданные либо лабораториями, не имеющими соответствующей аккредитации, либо лабораториями, которые никто, кроме самих фермеров, почему-то не может в реальности найти.

Как бы то ни было, но в данном случае главу КФХ оштрафовали на 15 тысяч рублей и прекратили действие двух недостоверных деклараций, чтобы зерно сомнительного качества нельзя было реализовать. Кстати, всего в текущем году управлением Россельхознадзора по аналогичной причине отозвано уже 273 декларации.

ИА «Орелград»