Владельца наркоплантации под Орлом осудили

Решение по уголовному делу вынес Верховский районный суд.

Под суд впервые в своей жизни угодил местный житель, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ. Было установлено, что он незаконно хранил у себя дома без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере. Приобрел мужчина наркотик при следующих обстоятельствах. В начале мая 2020 года орловец подыскал местечко, скрытое от посторонних глаз, и высадил там пять ранее пророщенных им кустов конопли.

В последующие месяцы он культивировал свою посадку, заботливо ухаживал за растениями. Его конечной целью, естественно, было изготовление каннабиса, то есть марихуаны. В конце сентября 2020 года «наркоплантатор» начал сбор урожая. Он сорвал три куста и отнес их в свою квартиру, где изготовил 88,5 грамма марихуаны. Этот наркотик он хранил у себя дома до конца октября, когда к нему с обыском пришла полиция. Тайники с каннабисом мужчина устроил по всей квартире.

Однако все они были найдены полицией, тут помогла служебная собака, наркотик у подсудимого изъяли в присутствии понятых. Общая масса изъятого каннабиса почти в 15 раз превысила предел, ограничивающий привлечение граждан за хранение наркотиков к административной ответственности. С точки зрения закона, изъят был значительный размер марихуаны. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. Его наказали уголовным штрафом в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»