Названа неожиданная опасность орловских дорог

Обочины дорог в регионе заросли опасным карантинным сорняком.

В Орловской области дороги стали еще более опасными. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с материалами проверок Территориального управления Россельхознадзора. В этом ведомстве сообщили, что в ходе проведения выездных обследований в текущем году в 24 районах Орловской области на обочинах выявлены многочисленные очаги произрастания карантинного сорняка – повилики полевой вида Cuscuta campestris Juncker.

Растение было идентифицировано специалистами Курско-Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ». Повилика – опасный вредитель, с которым собственников и пользователей земли закон обязывает бороться. Она не имеет ни корней, ни листьев, а просто присасывается к растению-хозяину и буквально пьет его соки. Кроме того, в побегах этого растения содержатся ядовитые вещества, опасные для травоядных животных.

В ходе проверки было установлено, что очаги опасного сорняка находятся на обочинах дорог, который обслуживает государственное унитарное предприятие «Дорожная служба». Как отметили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, «обнаружение повилики на обочинах свидетельствует об отсутствии проведения мероприятий по борьбе с карантинным сорняком либо их неэффективном проведении». При этом от самого предприятия в управления информация об обнаружении признаков заражения не поступала.

«Невыполнение требований действующего законодательства РФ со стороны ГУП «Дорожная служба» влечет за собой риск распространения на территории Орловской области и РФ в целом карантинного объекта, — говорят в контролирующем ведомстве. — По фактам выявленных правонарушений возбуждено 24 дела об административном правонарушении. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа».

ИА «Орелград»