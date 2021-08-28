В Орле ревизоры внезапно нагрянули в школу искусств

Внеплановая проверка была проведена по распоряжению мэрии.

Контрольное мероприятие было проведено в МБУДО «Детская школа искусств № 2 им. Глинки» на основании распоряжения администрации города Орла. Это была внеплановая выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Она охватила период с 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года. Кроме того, сотрудники городского контрольно-ревизионного отдела проанализировали работу школы за 2019 год. Общий объем проверенных средств, исчисляемый в денежном эквиваленте, составил 49,001 миллиона рублей, в том числе 41,351 миллиона рублей – бюджетных средств.

«В анализируемом периоде учреждением в связи блокировкой счетов было оплачено пени, штрафов и госпошлин в сумме 583 645,74 рублей, в т.ч. коммунальные услуги – 557 217,07 рублей», — говорится в краткой версии отчета контрольно-ревизионного отдела.

Что касается вскрытых нарушений, то они таковы. По мнению ревизоров, действующий в школе коллективный договор принят с нарушением процедуры, предусмотренной Трудовым кодексом РФ. Цены на платные услуги учреждение утвердило самостоятельно, чем нарушило нормы Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Кроме того, работникам, проходившим обучение с отрывом от производства, зарплату начисляли, мягко говоря, неправильно.

«В нарушение норм трудового законодательства РФ и внутренних локально-нормативных актов учреждения проверкой установлен ряд финансовых нарушений порядка начисления заработной платы в части назначения сотрудникам выплат компенсационного и стимулирующего характера, — говорится в отчете. — Выявлены и иные нарушения и недостатки».

ИА «Орелград»