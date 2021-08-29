Мэрия сдаст в аренду участок под физкультурный комплекс

29.8.2021 | 9:00 Новости, Экономика

Торги для потенциальных соискателей проведут в сентябре.

Мэр города Орла Юрий Парахин издал постановление о проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,  расположенного на стыке улиц Чайкиной и Колхозной. Как следует из документа, это будут  открытые по составу участников торги. Сам участок относится к категории земель, государственная собственность на которые не разграничена. Его площадь составляет 1000 квадратных метров.

Разрешенное использование: комплексы для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные объекты). Имеются небольшие ограничения использования: земельный участок полностью расположен в зоне затопления паводками и в водоохранной зоне реки Орлик, частично в прибрежной защитной полосе этой реки.

Торги назначены на 20 сентября. Если по окончании установленного срока на участие будет подана только одна заявка или не будет подано ни одной заявки, то аукцион признают несостоявшимся. Если единственная заявка и заявитель соответствуют всем требованиям и условиям аукциона, то с ним и будет заключен договор. При этом размер ежегодной арендной платы для единственного участника будет равен начальной цене лота. Срок аренды составит 4 года и 10 месяцев. Мэр Парахин установил начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 118,9 тысячи рублей. Шаг аукциона («игра на повышение») составит 3567 рублей. Организацией и проведением аукциона займется управление муниципального имущества и землепользования.

ИА «Орелград»

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