Музалевский представил итоги работы облсовета за 5 лет

Исполнено более 2 тысяч наказов на общую сумму около 300 млн рублей.

Председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский представил итоги работы депутатов нынешнего созыва, сообщает пресс-служба облсовета.

27 августа состоялось 64-е заседание Орловского областного Совета народных депутатов. В ходе работы было рассмотрено 37 вопросов. А в завершение спикер регионального парламента Леонид Музалевский представил справочную информацию о деятельности созыва 2016-2021 гг.:

«Наш депутатский корпус системно работал над совершенствованием законодательной базы: принятием новых региональных законов, которые традиционно носили ярко выраженную социальную направленность и были ориентированы, в первую очередь, на защиту интересов и поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Областным Советом были организованы и проведены публичные слушания, заседания круглых столов по наиболее актуальным направлениям, приёмы граждан, инициировано и направлено 67 законодательных инициатив и обращений в федеральные органы власти. На протяжении пяти лет депутатами успешно выполнялась программа наказов избирателей, которая существует с 2008 года. Она уже доказала свою эффективность, поскольку позволяет оперативно и адресно решать насущные вопросы наших жителей. В 2017–2021 годах в рамках программы исполнено более 2 тысяч наказов на общую сумму около 300 млн рублей. Говоря о законотворческом процессе, отмечу, что за пять лет депутатским корпусом шестого созыва принято 629 законов, 147 из них — базовые. Убеждён, что наш депутатский корпус заложил хорошую основу для дальнейшей успешной работы нового парламента», — сообщил спикер.

Напомним, уже 19 сентября состоятся выборы, которые определят новый состав орловского парламента.

ИА «Орелград»