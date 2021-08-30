На зарплаты орловским чиновникам выделены дополнительные  полмиллиарда рублей

Почти столько же дополнительно получат школьные работники.

На сессии Облсовета были внесены изменения в бюджет области. Благодаря увеличению налоговых доходов, появилась возможность увеличить областной бюджет более чем на один миллиард рублей. Большая часть суммы (489,5 млн рублей) уйдет на оплату труда работников госучреждений.

Также было решено увеличить финансирование школ. 445,4 млн рублей пойдут на оплату труда школьных работников.

Эти решения были приняты в пятницу, 27 августа, на последней сессии областного совета народных депутатов.

ИА «Орелград»