На зарплаты орловским чиновникам выделены дополнительные  полмиллиарда рублей

30.8.2021 | 10:17 Новости, Экономика

Почти столько же дополнительно получат школьные работники.

На сессии Облсовета были внесены изменения в бюджет области. Благодаря увеличению налоговых доходов, появилась возможность увеличить областной бюджет более чем на один миллиард рублей. Большая часть суммы (489,5 млн рублей) уйдет на оплату труда работников госучреждений.

Также было решено увеличить финансирование школ. 445,4 млн рублей пойдут на оплату труда школьных работников.

Эти решения были приняты в пятницу, 27 августа, на последней сессии областного совета народных депутатов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования