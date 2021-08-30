Орловских коммунальщиков поймали на задержке отпускных

Госинспекторы труда провели внезапную проверку коммунального предприятия.

Государственная инспекция труда в Орловской области отчиталась о результатах внеплановой проверки компании «ВКХ Орловское». Она была проведена по поступившему в это ведомство обращению. В результате были выявлены серьезные нарушения трудовых прав. Сообщается, что заработная плата работнику, написавшему жалобу в инспекцию, с августа 2020 года по июнь 2021 года выплачивалась один раз в месяц, то есть с нарушением сроков, предусмотренных законодательством и трудовым договором. Зарплата за апрель и май 2021 года была выплачена только в июне.

«В нарушение ч.9 ст.136 ТК РФ оплата ежегодных оплачиваемых отпусков предоставленных в период с 11 по 24 мая 2021 года и с 1 по 2 июня 2021 года была произведена 15 июня 2021 года, — сообщает Государственная инспекция труда. — В нарушение требований ст.236 ТК РФ (при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы и оплаты отпуска своевременно и в полном объеме) работодатель не начислил и не выплатил денежную компенсацию».

Кроме того, с задержкой почти на два месяца в Фонд социального страхования был передан листок нетрудоспособности. По итогам проверки компании было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Из информации на сайте ООО «ВКХ Орловское» следует, что это — предприятие системы жизнеобеспечения Орловского района. Оно осуществляет деятельность по предоставлению коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям Платоновского сельского поселения.

Приоритетными задачами компании, судя по ее сайту, являются гарантированное обеспечение населения и других потребителей питьевой водой в соответствии с санитарными требованиями в необходимых объемах, надежное функционирование системы водоотведения, модернизация водопроводных и канализационных сетей с применением современных труб из полиэтилена, обеспечение достоверного учета и контроля расходов питьевых и сточных вод и другое.

ИА «Орелград»