В Орел поступило почти 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Около 10 тысяч орловцев уже опробовали эту вакцину.

В Орловскую область завезена очередная партия вакцины «Спутник Лайт». На этот раз – 19 800 доз.

На текущий момент уже 9 766 человек воспользовались этим препаратом для прохождения 1 этапа вакцинации. 1 576 человек прошли процедуру повторно.

Большинство орловцев использовали вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») – 186 969 человек прошли 1 этап и 164 112 – завершили вакцинацию.

Также в ходе массовой вакцинации против COVID-19 используют вакцину «ЭпиВакКорона» (14 017/11 878) и «КовиВак» (777/754).

ИА «Орелград»