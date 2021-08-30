В Орел поступило почти 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

30.8.2021 | 11:34 Медицина, Новости

Около 10 тысяч орловцев уже опробовали эту вакцину.

В Орловскую область завезена очередная партия вакцины «Спутник Лайт». На этот раз – 19 800 доз.

На текущий момент уже 9 766 человек воспользовались этим препаратом для прохождения 1 этапа вакцинации. 1 576 человек прошли процедуру повторно.

Большинство орловцев использовали вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») – 186 969 человек прошли 1 этап и 164 112 – завершили вакцинацию.

Также в ходе массовой вакцинации против COVID-19 используют вакцину «ЭпиВакКорона» (14 017/11 878) и «КовиВак» (777/754).

ИА «Орелград»

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