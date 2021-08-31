Орловские спортшколы приравняют к образовательным учреждениям

Депутаты облсовета сразу в двух чтениях изменили закон о физкультуре.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, депутаты сразу в двух чтениях одобрили внесение изменений в Закон Орловской области «О физической культуре и спорте». Поправки направлены на перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации. Поясним, что спортшколы и детские спортивные центры будут отнесены к организациям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

Изменения на региональном уровне связаны с тем, что в апреле 2021 года Владимир Путин подписал аналогичный федеральный закон. Из пояснительной записки следует, что он направлен на развитие детско-юношеского спорта и создание условий для вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом, их физическое воспитание и физическое развитие, а также на совершенствование спортивной подготовки.

Важным новшеством станет то, что тренеры станут педагогическими работниками, а занимающиеся у них ребята наделяются правами и обязанностями обучающихся. Предполагается создание федеральных стандартов, чтобы сохранить действующий подход к спортивной подготовке и ее формированию в качестве единой системы. Соответственно, будут уточнены понятия «детско-юношеский спорт» и «дополнительная образовательная программа спортивной подготовки», а также законодательно закреплено понятие «тренер-преподаватель».

Ранее федеральные СМИ писали, что спортивную подготовку при этом предлагается определить как процесс обучения и воспитания (учебно-тренировочный процесс). Он подлежит планированию и включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях. А дополнительная программа спортподготовки будет общеобразовательной программой в сфере физической культуры и спорта, направленной на всестороннее физическое и нравственное развитие. Добавим, что обновленный закон Орловской области, как и федеральный закон, вступит в силу с 1 января 2023 года. Дело в том, что установлен переходный период, в течение которого спортшколы должны не только изменить свои наименования и уставы, но и получить лицензии на осуществление образовательной деятельности.

ИА «Орелград»