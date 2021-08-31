Орловское ГИБДД разыскивает очевидцев необычного происшествия

31.8.2021 | 17:33 Новости, Происшествия

Автомобиль ездил по пешеходному мосту.

ГИБДД просит очевидцев откликнуться и рассказать о происшествии, которое произошло в понедельник утром в районе мясокомбината.

Вчера в социальной сети «В контакте» было размещено фото, на котором неизвестный автомобиль съезжает вниз по ступенькам  пешеходного моста («кольцо»  троллейбуса №6 ).

«Шла на работу, поднялась на мост со стороны мясокомбината, перешла его, а на той стороне машина на лестнице, обошла и пошла дальше», сообщила «Орелграду» автор снимка.

Судя по всему, никто из местных жителей не заявлял о случившемся в полицию, поэтому правонарушение не было зафиксировано. Что касается фото, то его качество не позволяет идентифицировать автомобиль.

Орловское ГИБДД просит очевидцев, владеющих какой-то конкретной информацией, рассказать о произошедшем. Это можно сделать в официальной группе инспекции в социальной сети «В Контакте».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования