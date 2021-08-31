Орловское ГИБДД разыскивает очевидцев необычного происшествия

Автомобиль ездил по пешеходному мосту.

ГИБДД просит очевидцев откликнуться и рассказать о происшествии, которое произошло в понедельник утром в районе мясокомбината.

Вчера в социальной сети «В контакте» было размещено фото, на котором неизвестный автомобиль съезжает вниз по ступенькам пешеходного моста («кольцо» троллейбуса №6 ).

«Шла на работу, поднялась на мост со стороны мясокомбината, перешла его, а на той стороне машина на лестнице, обошла и пошла дальше», сообщила «Орелграду» автор снимка.

Судя по всему, никто из местных жителей не заявлял о случившемся в полицию, поэтому правонарушение не было зафиксировано. Что касается фото, то его качество не позволяет идентифицировать автомобиль.

Орловское ГИБДД просит очевидцев, владеющих какой-то конкретной информацией, рассказать о произошедшем. Это можно сделать в официальной группе инспекции в социальной сети «В Контакте».

ИА «Орелград»