В Орловской области ремонт 14 км  дороги обошелся в 790 млн рублей

31.8.2021 | 11:34 Новости, Строительство

Окончена реконструкция дороги «Орел-Ефремов».

Завершена реконструкция дороги «Орел-Ефремов», которая соединяет Орловскую и Тульскую области, сообщил губернатор Андрей Клычков на своей странице в социальной сети «В контакте».

«Ключевыми аспектами реконструкции являются обновление существующего дорожного основания, переустройство инженерных коммуникаций, укрепление откосов и обочин, укладка асфальтобетона, установка знаков и разметки, ограждения, автобусных остановок, пешеходных дорожек, электроосвещения, а также строительство моста рядом с селом Старогольское через реку Гоголь. По качеству и обустройству дорога не уступает уровню федеральной трассы. На сегодняшний день все работы завершены. Работает комиссия по приемке объекта в эксплуатацию», сообщил губернатор.

Сметная стоимость работ составила почти 800 миллионов рублей, а протяженность участка – 14 километров.

ИА «Орелград»

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