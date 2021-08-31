За сутки орловские водители дважды испытали на прочность световые опоры

В обеих авариях водители получили травмы.

За прошедшие сутки орловские водители дважды врезались в световые опоры, сообщает ГИБДД.

В 04.25 на трассе М-2 «Крым» 34-летний водитель «Митсубиси ASХ» потерял управление и въехал в столб. Помимо водителя, травмы получила его пассажир, 43-летняя женщина. Оба пострадавших госпитализированы.

А в 09.55 на Болховском шоссе произошло столкновение самосвала с автомобилем. 53-летний водитель самосвала FAW двигался со стороны Раздольной в сторону улицы Игнатова и столкнулся с «Ладой Приорой», которая ехала в попутном направлении справа.

30-летняя девушка, управлявшая «Ладой», врезалась в бордюрный камень и световую опору. Она получила травмы, но госпитализация не потребовалась, и пострадавшую отпустили.

ИА «Орелград»