Благодаря орловским СМИ, началась проверка УК «Домком»

1.9.2021 | 18:15 Новости, Экономика

Жители жаловались, что управляющая компания уже давно не вывозила мусор.

Следственный комитет начал доследственную проверку по сообщениям СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Заводского районе через средства массовой информации обращались к властям по поводу ситуации с вывозом мусорных отходов. Управляющая компания ООО «Домком» на протяжении длительного срока не вывозила мусор, чем доставляет большие неудобства местным жителям.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Возможны санкции против организаций и должностных лиц, которые допустили эту ситуацию.

ИА «Орелград»

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