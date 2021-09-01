Благодаря орловским СМИ, началась проверка УК «Домком»

Жители жаловались, что управляющая компания уже давно не вывозила мусор.

Следственный комитет начал доследственную проверку по сообщениям СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Заводского районе через средства массовой информации обращались к властям по поводу ситуации с вывозом мусорных отходов. Управляющая компания ООО «Домком» на протяжении длительного срока не вывозила мусор, чем доставляет большие неудобства местным жителям.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Возможны санкции против организаций и должностных лиц, которые допустили эту ситуацию.

ИА «Орелград»