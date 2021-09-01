Финансовые удобства для орловцев создадут по указу Путина

Губернатор организовал совет по развитию цифровых финансовых технологий.

Губернатор Андрей Клычков распорядился создать совет по развитию цифровых финансовых технологий и повышению финансовой доступности в Орловской области. Как следует из документа, он принят во исполнение указа президента Владимира Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Губернаторское постановление предусматривает создание в Орловской области условий для широкого использования цифровых финансовых технологий и обеспечению доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. Проводиться эти работу будут в рамках реализации национальной цели «Цифровая трансформация».

Председателем вновь созданного совета губернатор назначил своего заместителя по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова. Всего в совет вошло несколько десятков человек, включая представителей банковского сектора, компаний связи и научного сообщества. Это будет постоянно действующий совещательный орган, решения которого носят рекомендательный характер. Основная задача заключается в повышении уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей на отдаленных и малонаселенных территориях Орловской области.

Кроме того, повышенное внимание будет приковано к группам населения с ограниченным доступом к финансовым услугам – малоимущим орловцам с низким уровнем дохода, инвалидам, пожилым людям и другим так называемым маломобильным гражданам. Одним из основных средств решения поставленных перед советом задач должно стать повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для населения, имеющего доступ к интернету.

В функции совета также входит содействие созданию условий для широкого использования на территории Орловской области современных способов безналичных расчетов и оказания финансовых услуг, в том числе системы быстрых платежей, удаленной идентификации, финансового маркетплейса и других перспективных технологий, используемых при дистанционном предоставлении финансовых услуг.

Кроме того, совет призван генерировать идеи по расширению числа сервисов, предоставляемых в рамках действующего проекта «Карта жителя Орловской области». Новый орган также должен содействовать увеличению числа кредитных организаций, присоединившихся к проекту «Карта жителя Орловской области» и предлагать государственным и муниципальным учреждениям, оказывающим платные услуги, по возможности принимать оплату безналичным способом — с использованием электронных терминалов и QR-кодов.

ИА «Орелград»