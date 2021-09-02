Директора «УниСтроя» препроводили в СК сразу после встречи с прокурором

Позже он был задержан по подозрению в растрате огромной суммы.

После встречи прокурора области с обманутыми дольщиками Алексея Солнцева, директора ООО «УниСтрой», увезли в Следственный комитет. Поездка проходила в сопровождении бойцов Росгвардии. Видео произошедшего было опубликовано «Орелтаймс».

Ранее «Орелград» сообщал о межведомственном совещании, посвященном ситуации с обманутыми дольщиками. Возглавлял совещание прокурор области Владислав Малкин, а одним из участников был директор ООО «УниСтрой» Алексей Солнцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту растраты денежных средств, предназначенных для строительства дома.

«По данным следствия, в период с октября 2016 года по январь 2021 года между руководством ООО «УниСтрой» и участниками долевого строительства жилого комплекса, расположенного в Северном районе города Орла заключены договоры о долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно которым застройщик обязался ввести данный жилой дом в эксплуатацию и передать его участникам долевого строительства не позднее апреля 2019 года. Участниками долевого строительства своевременно были перечислены застройщику денежные средства в общей сумме свыше 121 миллиона рублей, а также для завершения строительства были привлечены кредитные и заемные средства в сумме свыше 297 миллионов рублей, однако руководством ООО «Унистрой» указанные денежные средства были похищены и перечислены на счета иных организаций, чем было допущено их нецелевое расходование и причинен участникам долевого строительства ущерб в особо крупном размере», сообщает СК.

В Следственном комитете Алексей Солнцев был задержан в качестве подозреваемого по этому уголовному делу. Проводятся следственные действия.

ИА «Орелград», скриншот «Орелтаймс»