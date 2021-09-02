На орловской набережной исчезает плитка

Фотографией горожане поделились в социальных сетях

В Орле с набережной Оки исчезли куски дорожной плитки, которую уложили к 450-летию города. Об этом орловцы рассказали в социальных сетях, приложив фотографии.

Комментаторы сошлись во мнении, что набережную сделали некачественно. По их мнению, это позволило местным воришкам мало-помалу разбирать дорогу.

«Орловским новостям» стало известно, что гарантия на благоустройство набережной уже истекла. В мэрии Орла журналистам сообщили, что в 2022 году дорожки планируют отремонтировать за счёт городского бюджета.

ИА «Орелград»