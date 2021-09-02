В орловском ДТП снова пострадал двухлетний ребенок

2.9.2021 | 11:40 Новости, Происшествия

Два автомобиля ВАЗ столкнулись на трассе «Орел-Брянск».

На трассе «Орел-Брянск» произошло ДТП, в результате которого пострадала двухлетняя девочка, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера в 21.15 38-летний мужчина, управляя Ваз 2111, выезжал со второстепенной дороги на трассу «Орел-Брянск» и столкнулся с Ваз 2107, которым управлял 30-летний водитель.

В обеих машинах были пассажиры, и они оба получили повреждения. Это были девушка 29 лет и девочка 2 лет. К счастью, травмы у всех были не серьезными, и пассажиры отпущены.

Напомним, несколькими днями ранее, во Мценске произошла авария, в которой также пострадал двухлетний ребенок.

ИА «Орелград»

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