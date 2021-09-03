Детский центр имени Поликарпова проверили под Орлом

3.9.2021 | 13:27 Новости, Образование

Финансово-хозяйственную деятельность центра оценила КСП города Ливны.

Контрольно-счетная палата города Ливны провела проверку  финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития имени Н.Н. Поликарпова». Изучался, в том числе, вопрос организации внебюджетной деятельности, поскольку учреждение оказывает дополнительные платные услуги. Проверяемый период: с января 2019 года по  июнь 2021 года. Акт был подписан в августе. КСП проверила учредительные и бухгалтерские документы, контракты и договоры, годовую бухгалтерскую отчетность, документы, регламентирующие внебюджетную деятельность учреждения, и другие документы.

В результате, как следует из отчета КСП, были установлены нарушения при предоставлении имущества учреждения, находящегося в оперативном управлении, в аренду и безвозмездное пользование. Также всплыли  нарушения при составлении бухгалтерской отчетности и размещении информации о деятельности учреждения на его официальном сайте. Были установлены и другие нарушения. По результатам проверки в адрес руководства Центра направлено представление, а копии акта получили глава города и председателю Ливенского горсовета народных депутатов.

Тем временем, в преддверии нового учебного года администрация Ливен установила для «Центра творческого развития имени Поликарпова» тарифы на оказываемые им платные образовательные услуги. Одна из них оказывается в рамках дополнительной образовательной программы «Увлекательный английский», а вторая — программы «Логоритмика». В обоих случаях стоимость услуги установлена в размере 100 рублей за одно занятие.

ИА «Орелград»

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