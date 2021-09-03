В Орле классным руководителям дадут доплату доплат

Губернатор утвердил порядок дополнительного вознаграждения педагогам.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал постановление о ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство и кураторство. Оно положено педработникам госучреждений, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Размер вознаграждения составит 5000 рублей в месяц. Постановление вступит в силу лишь по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, но оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

Также губернатор утвердил порядок выплаты. Согласно условиям, право на вознаграждение имеют классные руководители и кураторы в учебных группах очной и очно-заочной форм обучения, в которых обучающиеся осваивают программы среднего профессионального образования. Источником финансирования станут межбюджетные трансферты из федерального бюджета, которые получит область. Деньги до педагогов будут доводиться транзитом через бюджет региона.

Из губернаторского постановления следует, что вознаграждение является составной частью заработной платы педработника. Соответственно, и выдаваться оно должно вместе с зарплатой. Еще один важный момент — указанное вознаграждение выплачивается дополнительно к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство, установленному ранее за счет средств областного бюджета в соответствии с другими нормативными правовыми актами. По сути, это доплата к доплате.

Образовательные организации должны будут сами ежемесячно подавать заявки в областную администрацию на получение денег для выплат классным руководителям и кураторам. Средства носят целевой характер – их запрещено пускать на какие-то иные цели. Ответственность за нецелевое использование денег и недостоверность сведений, содержащихся в заявке, несет образовательная организация.

ИА «Орелград»