За этот год в Орле осудили 156 алиментщиков

Еще 479 должников получили «административку».

По итогам 7 месяцев текущего года, в Орловской области осудили 156 алиментщиков, сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов.

Наказания отличаются и зависят от обстоятельств дела:

«Лишение свободы получили 33 должника по алиментным обязательствам, 4 гражданам назначены принудительные работы, 112 должников отбывают исправительные работы в колонии-поселении, 5 нерадивым родителям назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, а двоим необходимо оплатить штраф».

Кроме того, почти 500 человек были привлечены к административной ответственности:

«По итогам 7 месяцев 2021 года в Орловской области 479 должников по алиментам привлечены к административной ответственности, из них 4 подвергнуты аресту от десяти до пятнадцати суток, 465 должников отработали обязательные работы, приводя в порядок населенные пункты Орловской области, в отношении 7 должников вынесено наказание в виде административного штрафа».

ИА «Орелград»