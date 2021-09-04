Главам орловских МУПов доплатят за тайны, свадьбы и болезни

4.9.2021 | 18:00 Новости, Экономика

Мэрия утвердила типовую форму трудового договора с муниципальными директорами.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города «Об утверждении типовой формы трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия». Кстати, этот документ действует с 2013 года. Вероятно, он морально устарел. Напомним, в июне 2021 года решением Орловского горсовета народных депутатов было изменено «Положение об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Орла». В соответствии с ним принята новая типовая форма трудового договора, в которой прописаны условия оплаты труда муниципальных начальников.

Пункт об оплате труда был полностью изложен в новой редакции. Согласно обновленной версии документа, оплата труда руководителя МУПа состоит из ежемесячного должностного оклада и ежеквартальной премии за положительный финансовый результат или за достижение ключевых показателей эффективности, а также единовременной выплаты и материальной помощи. Оклад устанавливается для руководителя каждого предприятия отдельно.

Положением предусмотрена материальная помощь к ежегодному отпуску в размере одного оклада и единовременная выплата к одному праздничному дню также в размере одного оклада. Выплачиваются эти бонусы раз в год на основании распоряжения администрации города Орла. Если деятельность МУПа связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну, то главе предприятия ежемесячно начисляется  надбавка к окладу. Она положена за работу со сведениями, имеющими степень секретности.

Есть и другие материальные гарантии. Так, руководителю МУПа на основании распоряжения администрации города Орла выплачивается материальная помощь в размере одного оклада в связи с бракосочетанием,  рождением ребенка, смертью близких родственников (родители, супруг, дети), тяжелым заболеванием и юбилеем — 50 лет и далее каждые 10 лет со дня рождения (для женщин также – 55 лет). Отметим, что указанные в трудовом договоре выплаты, не полученные руководителем в текущем году, не подлежат компенсации в последующие периоды, а также при увольнении. Парахин поручил управлению муниципального имущества и землепользования внести соответствующие изменения в трудовые договоры, заключенные ранее с руководителями муниципальных унитарных предприятий.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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