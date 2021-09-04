Орловцев призвали не ждать «писем счастья» от налоговиков

Управление ФНС призывает граждан оплатить имущественные налоги заранее.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что они имеют право оплатить имущественные налоги до начала рассылки налоговых уведомлений. Сделать это можно через онлайн-сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин». Как пояснили в ведомстве, деньги сначала зачисляются на специальный счет, а затем списываются с него налоговой инспекцией в счет предстоящих платежей.

«Единый налоговый платеж (ЕНП), действующий с 2019 года, упрощает порядок уплаты имущественных налогов, — говорят в областной налоговой службе. — Это деньги, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему, в том числе авансом, до получения налогового уведомления».

Заплатить может не только налогоплательщик, сделать это за него может и другой человек. Но тут есть важный нюанс. Дело в том, что этот самый другой человек не вправе требовать возврата денежных средств, право на это имеет только налогоплательщик. В УФНС добавили, что использование единого налогового платежа «значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек».

Ранее областная налоговая служба сообщила о том, что жителям региона начислено 584 тысячи рублей налога на водный транспорт, уплатить который надо не позднее 1 декабря 2021 года. Согласно официальным данным, в регионе на физических лиц зарегистрировано 446 единиц водного транспорта, по которым и начислен транспортный налог за 2020 год. Это катера, моторные лодки, гидроциклы и другие водные транспортные средства.

ИА «Ореград»