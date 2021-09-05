В Орле арбитражный суд запустил опрос о коррупции

Жителей региона просят оценить работу по противодействию коррупции.

Как сообщается на официальном сайте арбитражного суда Орловской области, опрос общественного мнения проводится в электронной форме. Он стартовал 1 сентября и продлится по 31 декабря 2021 года. Анкету можно найти на судебном сайте в разделе «Противодействие коррупции». Принять в нем участие может любой желающий гражданин. Респондентам предстоит оценить работу по противодействию коррупции, проводимую в текущем году отделом кадров и государственной службы областного арбитражного суда.

Подчеркнем, что это именно социологический опрос, а не инструмент для подачи жалоб. Для последнего в арбитражном суде организована работа «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции: (4862) 43-51-08. Что касается опроса, то виртуальная анкета состоит всего из оного вопроса и трех предложенных организаторами вариантов ответа: высокий, средний и низкий уровень антикоррупционной работы.

Кстати, подобные опросы орловский арбитраж проводит ежегодно. Считается, что полученные результаты помогают усовершенствовать работу по противодействию коррупции. Впрочем, выборку респондентов трудно назвать масштабной. Например, в прошлом году в аналогичном опросе приняли участие всего 14 человек. Из них 11 человек сочли уровень антикоррупционной работы высоким, двое – средним и один респондент посчитал его низким.

Добавим, что в текущем году, согласно оперативным статистическим данным, в арбитражный суд Орловской области было подано более 7,8 тысячи документов. Рассмотрено 4720 дел, из них 4322 дела уже завершены. Большая часть – 84 процента, этих дел были гражданскими. Доля административных дел составляет 14 процентов, банкротных — 2 процента.

ИА «Орелград»