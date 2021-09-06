В Орле безработный до полусмерти избил собутыльника табуретом

Свое поведение он обдумает в исправительной колонии общего режима.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который еще весной вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Местный житель, ранее не судимый и нигде не работающий, был признан виновным по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Преступление было совершено им в июле 2020 года.

Как следует из приговора, подсудимый утром пришел в гости к своему знакомому. Они совместно распивали спиртное. Идиллия закончилась около полудня, когда собутыльники из-за чего-то повздорили. Гость так завелся, что повалил собутыльника в прихожей на пол и начал избивать его руками и ногами. Затем сбегал в ванную комнату и притащил оттуда табурет, который суд посчитал предметом, использованным в качестве оружия.

К тому времени потерпевший успел доползти до гостиной и забраться на диван. Злоумышленник схватил его за ногу и стащил с дивана на пол, после чего бил жертву табуретом до тех пор, пока тот не сломался. Но и после этого преступник не успокоился. Он схватил ножку от табурета и начал избивать ею потерпевшего. Последний получил тяжелые травмы, опасные для жизни, в том числе тупую травму грудной клетки, сопровождавшуюся закрытыми переломами ребер с повреждением легкого. Только своевременная помощь медиков спасла ему жизнь.

Подсудимый вину признал частично. Он заявил, что ударил потерпевшего всего раза два, да и то рукой и не сильно. Табурет и ножку от него при этом не использовал. Со слов подсудимого, он даже помог потерпевшему умыться, после чего спокойно ушел домой. И только около полуночи к нему пришли сотрудники полиции и задержали его. Подсудимый уверял, что понятия не имеет, кто на самом деле жестоко избил его собутыльника.

Решающими стали показания не только самого потерпевшего, но и его супруги, которая вернулась домой во время расправы. Это она оттащила озверевшего гостя от мужа, после чего вызвала медиков и полицию. Суд наказал агрессивного орловца лишением свободы сроком на три с половиной года, отбывать которые он должен в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»