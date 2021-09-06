В Орле вышел на свободу директор «УниСтроя»

Алексей Солнцев будет обязан являться по повесткам.

Алексей Солнцев, директор ООО «УниСтрой», подозреваемый в растрате средств обманутых дольщиков, был отпущен под обязательство о явке, сообщили «Орловские новости».

Он был задержан в четверг после встречи прокурора области с обманутыми дольщиками жилищного комплекса «Солнечный берег». Под одобрительные крики потерпевших бойцы «Росгвардии» увезли Солнцева в Следственный комитет.

Компания «УниСтрой» получила 121 миллион рублей от участников долевого строительства, а также – 297 миллионов рублей от кредитных организаций. Строительство должно было завершиться еще два года назад, но проект остановился на стадии рытья котлована. Деньги были перечислены на счета аффилированных юрлиц, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «растрата».

ИА «Орелград»