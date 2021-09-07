Под Орлом попался водитель с 10-кратным превышением нормы опьянения

Ранее этот молодой человек уже попадался полиции пьяным за рулем.

Урицкий районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который был обвинен в повторной пьяной езде. Из материалов следует, что в марте 2021 года он уже предстал перед судом за аналогичное правонарушение. Молодой человек тогда попался пьяным за рулем, но так как с ним это произошло впервые, на него было открыто административное производство.

Пьяный водитель предстал перед мировым судом и получил стандартное для таких случаев наказание: административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. В апреле текущего года постановление мирового суда вступило в законную силу. Однако уже через месяц правонарушитель попался вновь.

Полицейские остановили для проверки автомобиль, который двигался во втором часу ночи по проселочной дороге, соединяющей два местных поселка. За рулем находился все тот же молодой человек, проявлявший видимые признаки опьянения. Ему было предложено пройти освидетельствование. Протокол измерений зафиксировал, что содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,665 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. То есть предельно допустимая концентрация содержания алкоголя в крови была превышена в 10 раз.

Подсудимый признал себя полностью виновным, в содеянном раскаялся и добровольно, после консультации с адвокатом, заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.

ИА «Орелград», фото «РуДороги»