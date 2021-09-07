В орловских пожарах погибло двое мужчин

7.9.2021 | 10:59 Новости, Происшествия

Одного из них погубило курение в доме.

В понедельник в Орловской области произошло два пожара с летальными исходами, сообщает пресс-служба МЧС.

Первая трагедия случилась в поселке Хомутово Новодеревеньковского района. Сигнал о возгорании поступил в 17.21. Пожарные обнаружили тело 44-летнего мужчины. В доме сгорела кровать и постельные принадлежности.

Предположительно, мужчина погиб из-за не затушенной сигареты.

Второй мужчина погиб в поселке Змиевка Свердловского района. В 20.38 стало известно, что на улице Чиченова горит двухквартирный деревянный дом. Одну квартиру удалось спасти. Вторая сгорела, и в ней был обнаружен труп 58-летнего жителя.

Причина пожара пока устанавливается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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