В орловских пожарах погибло двое мужчин

Одного из них погубило курение в доме.

В понедельник в Орловской области произошло два пожара с летальными исходами, сообщает пресс-служба МЧС.

Первая трагедия случилась в поселке Хомутово Новодеревеньковского района. Сигнал о возгорании поступил в 17.21. Пожарные обнаружили тело 44-летнего мужчины. В доме сгорела кровать и постельные принадлежности.

Предположительно, мужчина погиб из-за не затушенной сигареты.

Второй мужчина погиб в поселке Змиевка Свердловского района. В 20.38 стало известно, что на улице Чиченова горит двухквартирный деревянный дом. Одну квартиру удалось спасти. Вторая сгорела, и в ней был обнаружен труп 58-летнего жителя.

Причина пожара пока устанавливается.

ИА «Орелград»