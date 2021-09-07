В Орловской области ужесточили правила охоты

Орловцев предупредили о возможных отказах в разрешении на охоту.

Управление экологического надзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области выступило с обращением к жителям региона. Последних информируют об очень важных законодательных изменениях, вступивших в силу с 1 сентября 2021 года. В частности, с этого дня начала действовать обновленная редакция «Порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Прежние правила действовали с августа 2014 года.

Как пояснили в Орелоблэконадзоре, с 1 сентября 2021 года в выдаче разрешения на охоту может быть отказано. Такое возможно в случае, если заявитель «не направил сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, по месту получения такого разрешения охотпользователю, в уполномоченный орган либо в природоохранное учреждение, выдавшие такое разрешение».

При этом должно быть соблюдено важное условие: последний из указанных в предыдущем разрешении сроков охоты должен был истечь не более чем за один год до даты подачи нового заявления. Кроме того, отчитываться о добыче охотник по-прежнему обязан только в том случае, если разрешением предусмотрена необходимость направления таких сведений в вышеупомянутые инстанции.

«Напоминаем, что формой бланка разрешений на добычу пушных животных и птиц предусмотрено направление сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания последнего из сроков охоты, указанных в разрешении, — говорят в Орелоблэконадзоре. — Срок направления сведений о добыче копытных животных составляет 10 дней после добычи, ранения животного или окончания последнего из сроков осуществления охоты, указанного в разрешении».

Законодательством разрешено несколько способов отчетности. Так, сведения о добыче охотничьих ресурсов можно принести в инстанцию лично или направить туда обычной или курьерской почтой. Допускаются и другие способы доставки. Впрочем, в орловском управлении охотникам рекомендуют пользоваться почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении и описью вложения.

«Во избежание получения отказа в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов управление призывает охотников соблюдать условия разрешений на добычу охотничьих ресурсов и направлять сведения о добыче охотничьих ресурсов в установленные сроки по месту получения разрешения», — резюмируют в Орелоблэконадзоре.

ИА «Орелград»