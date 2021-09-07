Высокопоставленный орловский полицейский предстанет перед судом

7.9.2021 | 16:54 Закон и порядок, Новости

Следственный комитет закончил расследование о превышении полномочий.

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника полиции Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Ливенский», сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сотрудника полиция обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в мае 2020 года полицейский использовал свое служебное положение, чтобы помочь знакомому автомобилисту уйти от ответственности. С этой целью он отдал незаконные распоряжения своему прямому подчиненному, инспектору ДПС.

«Обвиняемый совершил незаконные действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. Расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников службы регионального управления ФСБ России. По результатам расследования прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», сообщает Следственный комитет.

Пресс-служба УМВД не осталась в стороне и прокомментировала ситуацию:

«В УМВД России по Орловской области проведена проверка. Вопрос о дальнейшем прохождении службы данным сотрудником будет решен после вступления решения суда в законную силу».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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